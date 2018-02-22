В Египте ученые обнаружили древний храм

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Храм эпохи правления фараонов XXVI династии обнаружили ученые на севере Египта, сообщает РИА Новости.

На территории бывшего храма сохранилось несколько фрагментов стен. Кроме того, специалисты нашли изображения фараонов и богов.

Храм был найден в районе Телль эль-Фараин. Правительство Египта намерено в ближайшее время внести район Телль эль-Фараин в список памятников для посещения туристами. В данном районе должен открыться музей, где будут размещены все уникальные археологические находки.

Ранее египетские ученые обнаружили на юге страны мумию возрастом около трех тысяч лет.