IKEA намерена открыть кинотеатр в Казани

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Шведская компания IKEA хочет открыть свой кинотеатр в столице Татарстана. Об этом сообщает РБК-Татарстан со ссылкой на управляющую ТЦ «Мега» Лиану Сиразетдинову.

Пока в IKEA, которая является владельцем торгового комплекса «Мега», не определили конкретное расположение будущего кинотеатра. Однако этот вопрос будет решен, отметила управляющая торговым центром.

«Проблема в том, на сегодняшний день у нас нет свободного места, чтобы открыть кинотеатр. У нас менее двух процентов вакантных площадей. Мы будем думать, как эту ситуацию улучшить и что-то решим», — подчеркнула Сиразетдинова.

Она добавила, что параллельно решается вопрос освоения прилегающей к ТЦ территории площадью 35 га. Окончательное решение в компании примут после того, как узнают пожелания местных жителей, заключила Лиана Сиразетдинова.