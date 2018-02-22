ДРКБ стала лучшим педиатрическим учреждением

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Детская республиканская клиническая больница победила в конкурсе Союза педиатров России в номинации «Лучшее учреждение здравоохранения педиатрического профиля 2017 года», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.
За 40 лет работы больницы врачи пролечили 1 159 234 ребенка. За эти годы медики ДРКБ сделали 260 015 операций.
К слову, с 2014 года в Татарстане запустилась система оказания медико-социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном положении. Проект разработали главный педиатр России Александра Баранова, профессор Валерий Альбицкий, сотрудники отдела социальной педиатрии Научного центра здоровья детей, Министерства здравоохранения РТ и ДРКБ.