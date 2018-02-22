Муж спас Полину Гагарину от гибели в Атлантическом океане

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Российская певица рассказала в «Инстаграме» историю своего чудесного спасения на скалистом берегу Атлантического океана. Фотограф Дмитрий Исхаков устроил для своей второй половины фотосессию.



Певица была одета в длинную юбку и позировала, стоя спиной к океану. В какой-то момент сильная волна сбила ее с ног, и она, запутавшись в подоле юбки, упала.



«Чую, что-то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики! Все машут руками, летящая юбка превращается в мокрый, очень тяжелый "якорь", который не дает мне возможности и шагу ступить. Я так закричала от холода. Атлантика накрывает меня почти с головой», – рассказала подписчикам артистка.



После этого момента началась борьба со стихией. На помощь подоспел муж. Он стал тащить Полину из пучины океана.

«Я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться! Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнет тащить обратно! А вот это уже все. Но, слава богу, мой муж оказался настоящим суперменом – не зря стоит в планке каждый день… и он спасает меня! В общем, мы искупались в Атлантике в феврале», – написала Гагарина.



Туристы, подошедшие к месту происшествия, смогли запечатлеть жуткие кадры, которые Полина и показала своим поклонникам. Подписчики в свою очередь призвали исполнительницу беречь себя.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Фев 21, 2018 в 12:24 PST