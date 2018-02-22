Из Казани открываются авиарейсы в Воронеж, Барнаул и Ярославль

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Новые авиарейсы из Казани в Барнаул и Воронеж откроет татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 1 марта. Также в марте стартуют рейсы в Ярославль, сообщает Миндортранс РТ.

Полеты в Барнаул и Воронеж будут выполняться до 30 апреля. Затем продолжатся с 1 октября по 31 декабря с частотой по одному разу в неделю и с 1 мая по 31 августа — по два раза в неделю. Рейсы в Ярославль будут осуществляться на регулярной основе до конца года два раза в неделю. Федеральным агентством воздушного транспорта 19 февраля эти маршруты включены в перечень субсидируемых на текущий год и будут софинансироваться из федерального бюджета, а также бюджетов Татарстана, Алтайского края, Воронежской и Ярославской областей. На сегодня в перечень субсидируемых маршрутов, софинансируемых Татарстаном, также включены направления из Казани в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пензу, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Томск; из Нижнекамска — в Нижний Новгород, Екатеринбург и Минеральные Воды.

«В текущем году Татарстан продолжает активно принимать участие в федеральной программе субсидирования авиаперевозок, которая нацелена на обеспечение доступности воздушных перевозок для населения», — отмечается в сообщении министерства. Развитие сети внутреннего авиасообщения — в числе стратегических инициатив Президента России Владимира Путина. В России будут работать над расширением внутреннего авиасообщения, говорил глава государства.