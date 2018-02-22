(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Казани осужден распространитель детской порнографии, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В июле прошлого года 37-летний мужчина через сайты в Интернете скачал пять порнографических фотографий несовершеннолетней девочки. После этого он разместил снимки в группе в социальной сети. Просматривать данные изображения мог любой пользователь интернет-ресурса.

В суде мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Приобретение, хранение в целях распространения, распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и назначили ему наказание в виде трех лет условно.