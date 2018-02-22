Фотограф ИА «Татар-информ» получил награду от судей Татарстана

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Приятной частью совещания председателей районных и городских судов Татарстана стало вручение наград. Из рук председателя Верховного суда РТ диплом получил и фотограф ИА «Татар-информ» Салават Камалетдинов.
Диплом сотрудник агентства получил за участие в Х Республиканском конкурсе на лучшее освещение в СМИ судебной системы.
Награды Салават удостоен за фотографию скинхеда, которого обвиняют в громком убийстве студента КФУ, гражданина Республики Чад. Фото было сделано в день ареста Романа Халилова – 10 марта 2017 года.