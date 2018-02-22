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В Казани 23 февраля и 8 марта не будут работать почтовые отделения

22 февраля 2018, 12:12

Доставка пенсий и пособий будет выполняться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Казани в праздничные дни 23 февраля и 8 марта не будут работать почтовые отделения, об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Кроме того, в предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта все почтовые отделения будут оказывать услуги по сокращенному графику. Отделения почты 24-25 февраля и 10-11 марта будут обслуживать граждан по своему обычному графику.

В праздничные дни доставка пенсий будет выполняться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России, отметили в УФПС «Татарстан почтасы».

В мобильном приложении Почты России, которое доступно на всех платформах, можно узнать график работы любого почтового отделения.

 


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