Весна в галерее «Хазинэ» начнется с выставок Фирината Халикова и Анатолия Егорова

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сразу две выставки откроются в начале марта в Национальной галерее «Хазинэ». 1 марта начнет работать персональная выставка Фирината Халикова, а 2 марта – Анатолия Егорова.

«Выставка Фирината Халикова "Живопись. Графика" посвящена его 60-летию. Юбилей он отпраздновал в прошлом году большой выставкой в Москве, поэтому мы немного разошлись во времени. Выставка будет располагаться в четырех залах анфилады первого этажа галереи. Много работ художника хранится в фондах Музея изобразительных искусств Татарстана. На нашей экспозиции он представит и свои новые полотна. Нужно отметить, что художник активно занимается педагогической деятельностью. Поэтому один зал он предоставит свои ученикам», – рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель Национальной галереи «Хазинэ» ГМИИ РТ Анна Романова.

Халиков известен как исторический живописец. Свои масштабные работы он создает, опираясь на сотрудничество с краеведами, историками и археологами, достоверно и красочно воссоздавая образы и события древней Казани. В частности, на предстоящей выставке будет представлена картина «Прощание с Сююмбике», которая выставлялась в «Хазинэ» в 2016 году на экспозиции, посвященной 500-летию со дня рождения ставшей героиней легенд казанской ханши.

Со 2 марта внутренние залы первого этажа будут заняты выставкой казанского художника Анатолия Егорова «Живопись. Гобелен». «Мы стараемся открыть этаж сразу же, чтобы весь этаж снова начал жить», – отметила Анна Романова.

Сейчас сотрудникам галереи предстоит серьезная работа по демонтажу действующих выставок. «Куклы Японии» отправятся в Санкт-Петербург, а выставка Альфрида Шаймарданова продлена до 25 февраля.