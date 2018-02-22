(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Списки присяжных для районных и городских судов Татарстана должны быть составлены до конца апреля, об этом на коллегии судей заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С первого июня этого года в работе районных и городских судов будет применяться институт присяжных заседателей. Обязанности по составлению списков кандидатов присяжных заседателей лягут на муниципалитеты. У них есть опыт такой работы для Верховного суда республики. В органы муниципальных образований дано поручение представить списки в суды до 30 апреля», – отметил Президент РТ.

Одной из приоритетных задач работы судов Рустам Минниханов назвал противодействие экстремизму. В прошлом году в республике рассмотрено 29 уголовных дел, связанных с экстремизмом, более 60 человек осуждены.

В прошлом году, как было заявлено на коллегии, следователи на 15 процентов реже обращались в суды с ходатайствами о заключении под стражу.

«Это является положительным фактором. 91 процент ходатайств об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворён. Необходимо отметить, что качество рассмотрения уголовных дел в суде во многом определяется качеством предварительного расследования. В прошлом году количество дел, возвращённых в прокуратуру, для устранения недостатков, увеличилось на 10 процентов и составило 160 дел», – подчеркнул председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов.