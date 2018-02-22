Жительница Татарстана требует у РЖД 50 тысяч за причиненные поездом травмы

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Жительница Татарстана требует у ОАО «РЖД» 50 тысяч за полученные от «товарняка» травмы, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Рано утром 1 января женщина вместе с подругой шли вдоль железнодорожных путей десятого перегона между станциями Набережные Челны и Тихоново. По невыясненным причинам подруги поздно услышали звук приближающегося грузового поезда. В результате наезда пострадавшая получила множественные переломы костей тела.

Ссылаясь на положения в гражданском законодательстве, где говорится, что за причиненный тяжкий вред здоровью ей положена компенсация, женщина обратилась с заявлением в транспортную прокуратуру.

Прокурор, в свою очередь, обратился с иском в Набережночелнинский городской суд РТ с требованием взыскать с ОАО «РЖД» компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Ситуация остается на контроле Камской транспортной прокуратуры.