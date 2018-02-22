Ульяновский автомобильный завод начал выпускать одежду

(22 февраля, Казань, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). Ульяновский автомобильный завод запустил интернет-магазин одежды, в котором российские дизайнеры представили первую лимитированную коллекцию, сообщает официальный сайт УАЗа.
Одежда специально разработана для УАЗа. Как сказала ее создательница, дизайнер Мила Выборных, коллекция предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха. В ней представлены спортивные костюмы, толстовки, худи («кенгурятники»), свитшоты и футболки с надписями: «Никогда не сдавайся» или «Две легенды — один характер», а также с изображениями выпускаемых УАЗом внедорожников «UAZ Patriot» и знаменитого боксера Константина Цзю, который является лицом бренда.
Первые 20 покупателей, получат боксерские перчатки с автографом Константина Цзю, отмечается на сайте автозавода.