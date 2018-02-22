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Политика

В Татарстане голоса 98,2 тыс. избирателей будут подсчитаны с помощью технических средств

22 февраля 2018, 11:28

В Республику Татарстан распределены порядка 2,9 млн избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане на предстоящих выборах Президента России изготовят 98,2 тыс. бюллетеней для избирательных участков, где будут использоваться технические средства подсчета голосов. Об этом на заседании ЦИК Республики Татарстан заявил председатель комиссии Мидхат Шагиахметов. 

В Республику Татарстан распределены порядка 2,9 млн избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента РФ, сообщила секретарь ЦИК РТ Надежда Борисова. 

«Так как мы на этой избирательной кампании будем использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), соответственно, бюллетени незначительно различаются, но по содержанию и по сути они одинаковые», — отметил председатель ЦИК РТ.


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