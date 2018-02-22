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Происшествия

Под колесами автомобиля в Казани пенсионерке переломало ребра и плечо

22 февраля 2018, 11:21

Виновный в аварии водитель с места ДТП скрылся.

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Под колесами автомобиля в Казани пенсионерке переломало ребра и плечо, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Наезд на пешехода произошел около полудня 20 февраля недалеко от дома №40 по улице Чуйкова.

Неустановленный пока автомобиль сбил 86-летнюю женщину. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся с места происшествия.

Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.


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