(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Под колесами автомобиля в Казани пенсионерке переломало ребра и плечо, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Наезд на пешехода произошел около полудня 20 февраля недалеко от дома №40 по улице Чуйкова.
Неустановленный пока автомобиль сбил 86-летнюю женщину. После наезда водитель не стал останавливаться и скрылся с места происшествия.
Госавтоинспекция Казани просит возможных очевидцев происшествия откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.