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Стала известна дата премьеры фильма «Мир Юрского периода 3»

22 февраля 2018, 11:46

Режиссеру предыдущей части – Колину Треворроу совместно с Эмили Кармайкл поручено написать сценарий для будущего фильма.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Премьера популярной фантастической саги «Парк Юрского периода» — «Мир Юрского периода 3» запланирована на 11 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию Universal Pictures.

В фильме снимутся Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит и другие.

Режиссеру предыдущей части – Колину Треворроу совместно с Эмили Кармайкл поручено написать сценарий для будущего фильма. Исполнительным продюсером фильма выступит американский режиссер Стивен Спилберг, режиссером – Хуану Антонио Байоне.

Предыдущие части саги суммарно собрали 1,67 млрд долларов в прокате (данные на 2015 год). По этому показателю киносага занимает четвертое место в истории мирового кинематографа.

 


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