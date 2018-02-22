Стала известна дата премьеры фильма «Мир Юрского периода 3»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Премьера популярной фантастической саги «Парк Юрского периода» — «Мир Юрского периода 3» запланирована на 11 июня 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на киностудию Universal Pictures.



В фильме снимутся Крис Пратт, Джефф Голдблюм, Брайс Даллас Ховард, Джастис Смит и другие.

Режиссеру предыдущей части – Колину Треворроу совместно с Эмили Кармайкл поручено написать сценарий для будущего фильма. Исполнительным продюсером фильма выступит американский режиссер Стивен Спилберг, режиссером – Хуану Антонио Байоне.

Предыдущие части саги суммарно собрали 1,67 млрд долларов в прокате (данные на 2015 год). По этому показателю киносага занимает четвертое место в истории мирового кинематографа.