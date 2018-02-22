Улицы Ялты очистят от проводов и кабелей по примеру Казани

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Улицы Ялты освободятся от паутины проводов и кабелей, которые портят городской вид. Город присоединится к проекту «Чистое небо» по примеру Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал Kafanews.

Городская администрация намерена убрать провода под землю. Часть кабелей и вовсе демонтируют из-за нерабочего состояния.

«По имеющейся информации, более 20 процентов от общего числа всех проводов являются неработающими. Соответственно, они бесхозно весят и засоряют воздушное пространство», — отметил глава ГУП РК «Крымтелеком» Иван Логинов.

Он отметил, что программа «Чистое небо» уже помогла очистить от проводов улицы Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые проект стартовал несколько лет назад в столице Великобритании. С каждым годом к нему присоединяется все больше городов в разных странах.