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Общество

Улицы Ялты очистят от проводов и кабелей по примеру Казани

22 февраля 2018, 11:32

Часть проводов над Ялтой уберут под землю, а часть демонтируют.
В 2012 году под землю уберут еще 644 км подвесных линий связи
В Казани стартовал конкурс "Чистое небо городов"

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Улицы Ялты освободятся от паутины проводов и кабелей, которые портят городской вид. Город присоединится к проекту «Чистое небо» по примеру Казани, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает портал Kafanews.

Городская администрация намерена убрать провода под землю. Часть кабелей и вовсе демонтируют из-за нерабочего состояния.

«По имеющейся информации, более 20 процентов от общего числа всех проводов являются неработающими. Соответственно, они бесхозно весят и засоряют воздушное пространство», — отметил глава ГУП РК «Крымтелеком» Иван Логинов.

Он отметил, что программа «Чистое небо» уже помогла очистить от проводов улицы Казани, Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые проект стартовал несколько лет назад в столице Великобритании. С каждым годом к нему присоединяется все больше городов в разных странах.

 

 


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