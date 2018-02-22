В Челнах проведут заседание городского Совета с персональными отчетами депутатов

(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах проведут внеочередную сессию Горсовета с персональными отчетами депутатов. Об этом сообщил глава города Наиль Магдеев.

По словам мэра Автограда, соответствующее решение было принято после замечания, высказанного Президентом РТ Рустамом Миннихановым на 23-м заседании городского Совета III созыва. Лидер республики, выступая перед челнинскими депутатами, отметил, что далеко не все народные избранники активно работают с населением. Впрочем, по словам главы Татарстана, нет и хорошо зарекомендовавших себя форм взаимоотношений депутатов с людьми.

«Когда вы подводите итоги, вы немножко персонально говорите, кто как работает. Не все активно работают. Поэтому анализ персонального вклада каждого депутата тоже должен быть. Все должны встречаться с людьми. Но практика, к сожалению, такова, что активность возрастает только перед выборами. Звучит много обещаний, не все из которых воплощаются в жизнь», – констатировал Минниханов.

Во второй части сессии Наиль Магдеев вернулся к этой теме. «Мы с Рустамом Нургалиевичем еще раз обсудили вопрос по персональным отчетам депутатов. Правильно он сказал – нужно каждому дать возможность показать свою работу. Специально с этой целью в первой половине марта проведем заседание городского Совета, где эти отчеты прозвучат. Готовьтесь!» – сказал мэр, обращаясь к депутатам.