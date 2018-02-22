В 2017 году специалисты Роспотребнадзора РТ изъяли 7,5 тонны контрафактного молока

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году республиканское Управление Роспотребнадзора изъяло из оборота 366 партий молочной продукции. Объем контрафакта составил 7,5 тонны. Нарушители получили штрафы на сумму более 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо продукции с нарушениями специалисты Роспотребнадзора обнаружили продажу поддельных молочных изделий. В фальшивом сыре, сливочном масле и молоке эксперты нашли немолочные жиры. За 2017 год на территории РТ зафиксировано 14 случаев продажи таких продуктов, отметили в ведомстве.

«Вместе с тем в исследованных образцах молочной продукции не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, микотоксины, антибиотики, генномодифицированные организмы (ГМО) и радионуклиды», — отметили в республиканском Роспотребнадзоре.

В течение 2017 года проверке ведомства подверглись 1339 объектов. По их итогам специалисты аннулировали 19 деклараций о соответствии. В части случаев итоги проверки послужили поводом для обращения в правоохранительные органы, подчеркнули в ведомстве.