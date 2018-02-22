(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). «Северный поток — 2» подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику. Об это заявил замгоссекретаря США Джон Салливан во время своего выступления в Дипломатической академии Украины, сообщает RT.

Он также отметил, что США против газопровода «Северный поток — 2», потому что он подрывает их цель диверсификации энергетики и энергетической независимости на европейском континенте.

21 февраля этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свою уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет реализован.