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Замгоссекретаря США: «Газопровод „Северный поток — 2“ подорвет энергетическую независимость Украины»

22 февраля 2018, 11:20

США выступают за устойчивое, независимое, самодостаточное энергетическое будущее Украины.

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). «Северный поток — 2» подорвет независимость Украины, ее энергетический сектор и экономику. Об это заявил замгоссекретаря США Джон Салливан во время своего выступления в Дипломатической академии Украины, сообщает RT.

Он также отметил, что США против газопровода «Северный поток — 2», потому что он подрывает их цель диверсификации энергетики и энергетической независимости на европейском континенте. 

21 февраля этого года Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свою уверенность в том, что «Северный поток — 2» будет реализован.


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