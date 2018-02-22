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Экономика и финансы

Российские офицеры получили секретные телефоны за 115 тыс. рублей

22 февраля 2018, 10:16

Мобильные телефоны для армейских командиров защищают информацию, шифруют сигнал и позволяют выходить на военные линии через гражданские сети.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Офицеры Министерства обороны России, допущенные к документам высшей секретности, получили отечественные мобильные телефоны стоимостью 115 тыс. рублей с высоким уровнем защиты, пишут «Известия». 

Аппараты позволяют через гражданские сотовые сети выходить на зашифрованные военные линии. Они имеют криптографическую защиту речевой информации и специальный блок, шифрующий сигнал.

Телефоны М-663С «Атлас» производства ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» выдали офицерам командного звена общевойсковых армий и бригад в конце 2017 года.

Устройство создано из российских комплектующих, имеет металлопластиковый корпус и противоударную прорезиненную накладку. Кроме того, телефон для военнослужащих оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером. 

Мобильник функционирует при температурах от минус 20 до плюс 50 градусов и способен принимать звонки после погружения в воду.

Тираж аппаратов составляет сто экземпляров в год. Каждый из них собирается вручную в течение четырех месяцев. 

Суммарный лимит средств на переговоры по таким телефонам составляет 24 млн рублей в год. Обладатели аппаратов могут пользоваться ими не только в пункте постоянной дислокации, но и во время учений и командировок.


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