В Татарстане стартовал проект «Тысяча юных футболистов»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя государственной корпорации «Внешэкономбанк» Ирина Макиева в Казани дали старт проекту «1000 юных футболистов»: мальчишки из 37 российских городов в татарстанской столице потренируются под руководством тренеров академии ПФК ЦСКА и получат шанс попасть в «армейскую» школу.

Организаторами федерального проекта «Тысяча юных футболистов» являются профессиональный футбольный клуб ЦСКА и «Внешэкономбанк». Тренеры академии «армейцев» Алексей Носников, Алексей Сафроненко и Николай Федчук проедут по шести российским городам и проведут мастер-классы для юных футболистов из моногородов. Казань второй примет тренеров ЦСКА: первопроходцем проекта стала Тамбовская область. Стоит отметить, что в столице Татарстана Носников, Сафроненко и Федчук будут гостить аж четыре дня – мастер-классы стартовали 21 февраля и завершаться 24 февраля. Футбольную науку под руководством москвичей попытаются постичь 180 детишек из 37 российских моногородов, в том числе из Татарстана. Все они получат в подарок сувениры и мячи с автографами тренеров ЦСКА, а лучшие получат шанс обучаться в спортивной школе «армейцев» Москвы.

Юных футболистов на церемонии открытия программы в Казани приветствовали Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель Председателя государственной корпорации «Внешэкономбанк» Ирина Макиева. «Футбол – спорт номер один в мире. И сегодня, конечно, мы ждём чемпионата мира, который пройдёт в нашей стране. Хотел бы несколько слов сказать о президентской программе поддержки моногородов, которую возглавляет Игорь Шувалов. По большому счету, мы видим разительные перемены в тех городах, где, казалось бы, не было никакой перспективы: это и благоустройство, и дороги, и условия для молодёжи. В моногородах самая крепкая и целеустремленная молодежь. Уверен, что многие из вас будут великими футболистами. Вообще, Россия должна иметь мощные футбольные команды. Огромная благодарность футбольному клубу ЦСКА за их мастер-классы – это большое дело и польза для всей страны», - заявил Минниханов.

География участников программы очень широка: это республика Карелия, Мурманская область, Чукотка, Оренбургская область, Удмуртия и другие российские регионы. Не обошлось, конечно, и без доморощенных ребят: Татарстан помимо Казани представлен воспитанниками восьми спортивных школ городов республики. В их числе – Чистополь, Менделеевск, Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск и Зеленодольск. «Мы привезли восемь ребят: четыре из спортшколы посёлка Васильево и ещё четыре – из зеленодольской спортшколы, - рассказывает директор спортивной школы №2 посёлка Васильево Динар Нигматуллин. – Приглашение принять участие в такой программе и для нас, и для ребят стало неожиданной, но очень приятной новостью. Мальчишки очень мотивированы показать себя перед тренерами ЦСКА, чтобы получить шанс попасть в «армейскую» школу».

Возможность обучаться в академии ЦСКА получат лучшие юные футболисты, за которыми пристально следит селекционер «армейцев» Антон Чистяков. По его словам, главными критериями при отборе являются игровое мышление, техника и скорость игрока. В интернат академии мальчишки попадают только в возрасте от 12 лет, но если скауту приглянется игрок помоложе, его сразу возьмут «на карандаш». «За примером далеко ходить не надо – в ЦСКА сейчас играет Александр Головин. Парень из глубинки, приехал в школу нашего клуба, затем пробился в молодежную команду, откуда его перевели в основной состав. Мы очень внимательно ищем таланты по всей России и уделяем селекции огромное внимание», - говорит Чистяков.

После Казани тренеры ЦСКА отправятся в Саранск, Екатеринбург Томск и Красноярск. Всего участие в проекте примут более 100 юных футболистов в возрасте от 5 до 15 лет из 212 моногородов России. Стоит отметить, что участники проекта в Казани помимо обучения смогут познакомиться с городов: для них будут организованы обзорная экскурсия по городу, а также посещение Кремля.