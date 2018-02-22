(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В прошлом году суды Татарстана рассмотрели на 500 уголовных дел больше, чем в 2016. Их общее число – 11 141. При этом количество рассмотренных административных дел в три раза меньше, чем в 2016 году.

Об этом рассказал председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов на коллегии судей, в которой принял участие Президент Татарстана.

По данным Ильгиза Гилазова – 37 процентов из рассмотренных судами административных дел касались нарушений общественного порядка, 16 процентов связаны с ДТП, а 11 процентов – с налогами и страховыми выплатами.

«На треть увеличилось количество административных дел связанных с наркотиками, на четверть – мелких хищений и на 22 процента занятий предпринимательской деятельностью без лицензии. На 19 процентов увеличилось количество нарушений, совершенных гражданами в нетрезвом виде», – подчеркнул Ильгиз Гилазов.

По словам Ильгиза Гилазова в пять раз снизилось количество коррупционных преступлений, однако судьям еще есть над чем работать.

«Судьи должным образом не уделяют внимания делам, связанным с миграционными правонарушениями. Данная группа дел чаще всего сопряжена с вторжением в личную жизнь человека, существенно затрагивает его права и интересы и поэтому нередко становится предметом рассмотрения европейскими судами по правам человека», – подчеркнул Ильгиз Гилазов.