В Заинске стартовали лыжные гонки в честь олимпийского чемпиона Федора Симашева

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Заинске сегодня стартовали традиционные Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти олимпийского чемпиона Федора Симашева, сообщает «Заинск-информ».

Гонки будут проходить на базе спортивного оздоровительного центра «Ялта-Зай» до 25 февраля.

Почетными гостями соревнований стали глава Заинского района Разиф Каримов, президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев, вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Эдуард Галеев.

Соревнования юных лыжников на призы Федора Симашова проводятся с 1971 года. С 1999 года соревнования получили статус всероссийских и проходят при поддержке Центрального Совета ВФСО «Динамо».

В программе соревнований — гонки классическим (юноши на 10 км, девушки на 5 км) и свободным (юноши на 10 км, девушки на 5 км) стилями.

Симашов Федор Петрович — уроженец Заинского района, участник Х зимней Олимпиады в Гренобле (1968 г.) и XI зимней Олимпиады в Саппоро (1972 г.), где стал чемпионом в эстафете 4×10 км и серебряным призером в гонке на 15 км.

В 1970 году присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта», также он награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовую доблесть».