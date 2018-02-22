На фильм «Форма воды» Гильермо дельТоро подали в суд за плагиат

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Фаворита предстоящей церемонии награждения премией «Оскар», номинированного в 13 категориях, режиссера Гильермо дель Торо и его фильм «Форма воды» обвинили в плагиате и подали иск в суд. Об этом сообщает ТАСС.



Семья покойного американского драматурга, обладателя Пулитцеровской премии Пола Зиндела заявила, что сюжет фильма скопирован из пьесы «Позволь мне услышать твой шепот» (1969 год).



Истцом выступает сын писателя – Дэвид Зиндель. Он требует присудить ему доходы от проката «Формы воды», собравшего 92,7 млн долл. в мире, а также запретить показ фильма в кинотеатрах США.



Зарубежный источник отмечает очевидное сходство двух произведений искусства. В обеих работах главная героиня – уборщица, которая работает на секретной военной лаборатории и влюбляется в существо, обитающее в воде (у Зиндела это дельфин, а у дель Торо – гуманоидная амфибия). Существо подвергается загадочным экспериментам, а затем его хотят и вовсе убить. Уборщица пытается его спасти, пронеся в тележке для грязного белья, а потом выпускает в море.



Кинолента «Форма воды» уже стала рекордсменом по количеству наград. Ранее фильм завоевал главную премию Гильдии продюсеров США. Также он был удостоен премии Critics' Choice («Выбор критиков») в номинации «Лучший фильм». Он стал лидером по числу номинаций на эту премию и в итоге завоевал четыре статуэтки, в том числе награду за лучшую режиссуру.

Сторона режиссера опровергает обвинения Дэвида Зиндела. Более того, сына писателя обвинили в том, что он намеренно затеял суд параллельно с финальным этапом голосования членов Американской академии киноискусств, присуждающей «Оскар».



Картина номинирована на 13 «Оскаров», включая награду за «Лучший фильм». Вручение состоится 4 марта в США.