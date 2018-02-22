Жители Казани в год на содержание квартиры в среднем тратят по 112 тысяч рублей

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Каждый житель Казани тратит в год на содержание квартиры и ЖКУ в среднем 112 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Яндекс.Деньги.

«Годом ранее эта сумма была примерно на треть меньше — 83 тыс. рублей. В исследовании учитывались платежи горожан за коммунальные услуги, охрану дома, телевидение, телефон, интернет, а также за товары для дома и ремонта», — отметили в пресс-службе.

Интересно, что оплата ЖКУ онлайн набирает популярность у жителей столицы Татарстана. За год число таких платежей выросло в 1,6 раза, а количество плательщиков — в 1,7 раза. На коммунальные услуги люди тратят в среднем за один раз 3,7 тыс. рублей. Годом ранее эта цифра была меньше и составляла 3 тыс рублей. Средний платеж за телевидение составляет 2092 рубля, за интернет — 502 рубля, за телефон — 500 рублей.

Жители Казани стали активнее платить в сети за товары для дома и ремонта. За год число онлайн-покупок товаров для дома выросло в 4,4 раза, а товаров для ремонта — в 11 раз. Средний чек в этих категориях — 3280 и 5590 рублей соответственно.