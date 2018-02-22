Опубликовано видео разгрома ВСУ в «Дебальцевском котле»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Сети появилось видео из украинского города Дебальцево, рядом с которым велись ожесточенные бои в 2015 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на telegram-канал WarGonzo.

На видео показываются кадры с дороги к селу Логвиново, на которых видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов и несколько подбитых танков. Видеоролик сняли разведчики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил автор telegram-каналаWarGonzo Семен Пегов.

Операция по зачистке от силовиков ВСУ Дебальцевского плацдарма, который территориально находится на стыке ЛНР и ДНР, началась 23 января 2015 года. Луганск и Донецк неоднократно сообщали об обстрелах, которые велись в окрестностях Дебальцево. Об освобождении Дебальцево от ВСУ власти ДНР объявили 18 февраля.