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Политика

Опубликовано видео разгрома ВСУ в «Дебальцевском котле»

22 февраля 2018, 09:28

Видеоролик был снят разведчиками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в 2015 году.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Сети появилось видео из украинского города Дебальцево, рядом с которым велись ожесточенные бои в 2015 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на telegram-канал WarGonzo.

На видео показываются кадры с дороги к селу Логвиново, на которых видны многочисленные следы от разорвавшихся снарядов и несколько подбитых танков. Видеоролик сняли разведчики самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил автор telegram-каналаWarGonzo Семен Пегов. 

Операция по зачистке от силовиков ВСУ Дебальцевского плацдарма, который территориально находится на стыке ЛНР и ДНР, началась 23 января 2015 года. Луганск и Донецк неоднократно сообщали об обстрелах, которые велись в окрестностях Дебальцево. Об освобождении Дебальцево от ВСУ власти ДНР объявили 18 февраля.


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