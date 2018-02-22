«Поэтесса Майдана» извинилась перед Одессой и Донбассом

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Евгения Бильченко, которая четыре года назад участвовала в протестах на Майдане, раскаялась за эти события. «Поэтесса Майдана», как ее прозвали украинские СМИ, со временем иначе взглянула на произошедшее и извинилась перед Одессой и Донбассом. Соответствующее заявление она разместила на своем сайте.

Со временем стало понятно, что Запад, «ради эфемерного образа которого гибли люди на площади, не только не предпринимает сколько-нибудь весомых шагов против разгула украинского национализма, но и толеризирует его», написала Бильченко.

Она признала, что виновата в том, что западные страны использовали «искренний порыв» украинцев в своих целях, что стало причиной разрухи, неонацизма и гражданской войны, уверена девушка.

Запад, используя двойные и тройные стандарты, захватил власть на Украине с помощью национализма, считает Бильченко. Граждане Украины выходили на площади в 2014 году ради свободы, но в итоге Украина стала одной из самых несвободных стран в мире.

Бильченко рассказала, что побывала на востоке страны и поняла, что там идет гражданская война.

В конце обращения она попросила прощения у Донбасса и Одессы. «Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.

Евгения Бильченко являлась волонтером запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».