Личная инфляция россиян в январе в пять раз превысила официальную

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Личная инфляция россиян за январь этого года выросла до 1,6 процента, свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, официальная инфляция за январь составила 0,3 процента. Дефлятор в пять раз превысил значение официальной инфляции, говорится в исследовании. Это связано с новогодним обновлением цен на привычные товары, а также увеличением цен по сравнению с декабрем прошлого года на фрукты и овощи, алкоголь, сигареты и лекарства, считают эксперты.

По мнению специалистов, скачки дефлятора в январе уже становятся привычными, при этом каждый год значение показателя превосходит значение официальной инфляции.

Исследование холдинга основано на данных потребления 30 тысяч граждан в 180 российских городах.