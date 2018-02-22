(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Похищенная в Вене трехлетняя россиянка нашлась в Ливане, сообщает РИА Новости.

Похищение малышки произошло в конце декабря прошлого года из гостиничного номера отеля «Бьянка» в Австрии.

Под подозрение сразу же попал биологический отец ребенка Мажди Эль-Али Салу.

Как стало известно позже, девочка находится в Ливане, куда ее увез родной отец. Он пояснил, что все было сделано с согласия матери малышки. Также Мажди Эль-Али Салу утверждает, что вывез дочку по медицинским показаниям. У малышки есть серьезные проблемы с легкими, поэтому ей необходимо жить в теплом климате.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении.