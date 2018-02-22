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Заседание ЦИК РТ будет транслироваться в режиме онлайн

22 февраля 2018, 08:46

Заседание начнется с заявления председателя ЦИК РТ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Впервые заседание ЦИК Республики Татарстан, которое состоится сегодня, будет транслироваться в режиме реального времени на официальном Youtube канале республики. 

Заседание начнется с заявления председателя ЦИК РТ. 

В числе прочего на заседании будут рассмотрены вопросы утверждения текста избирательного бюллетеня на обоих государственных языках республики, его изготовления, распределения избирательных бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям. 

Трансляции будет доступна по ссылке


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