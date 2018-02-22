Центробанк утвердил план санации банка «Советский» по новой схеме

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Центробанк России утвердил план участия в выполнении мер по предупреждению банкротства банка «Советский». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Согласно утвержденному плану, санацией банка «Советский» теперь будет заниматься Фонд консолидации банковского сектора. Благодаря новым мерам банк сможет осуществлять бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов.
Санация банка «Советский» продолжается с 2015 года. В начале февраля прошлого года сообщалось, что Банк России ввел в банк «Советский» временную администрацию Агентства по страхованию вкладов.