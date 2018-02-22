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Экономика и финансы

Центробанк утвердил план санации банка «Советский» по новой схеме

22 февраля 2018, 08:58

Санацией банка теперь будет заниматься Фонд консолидации банковского сектора.

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Центробанк России утвердил план участия в выполнении мер по предупреждению банкротства банка «Советский». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно утвержденному плану, санацией банка «Советский» теперь будет заниматься Фонд консолидации банковского сектора. Благодаря новым мерам банк сможет осуществлять бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов.

Санация банка «Советский» продолжается с 2015 года. В начале февраля прошлого года сообщалось, что Банк России ввел в банк «Советский» временную администрацию Агентства по страхованию вкладов.

 


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