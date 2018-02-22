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Глава Госалкогольинспекции РТ: В Татарстане уменьшилось количество нарушений в новогодние праздники

22 февраля 2018, 09:30

За прошедшие праздники в республике изъяли порядка 450 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан количество нарушений алкогольного рынка за новогодний период стало меньше. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. 

«Какого-то резкого всплеска нарушений в праздничные дни не наблюдается. Скорее, наоборот», — отметил он. 

В 2016 году в праздничные дни выявили 52 нарушения и изъяли 682 литра. В 2017 году выявлены 36 нарушений, сообщил глава ведомства. Наиболее частые нарушения — факты продажи алкоголя в ночное время (12 случаев в Альметьевске, Лениногорске, Нижнекамске, Заинске, Елабуге, Зеленодольске, Казани, Алькеевском и Кайбицком районах). В Бугульме были выявлены 2 факта оборота казахстанской продукции. 

Всего было изъято порядка 446 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, заявил Жаудат Ахметханов. Из них около 327 литров без маркировки или с поддельными марками, в том числе без документов, а также порядка 119 литров пива.


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