По итогам 2017 года лидером алкогольного рынка Татарстана стала водка

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В 2017 году в Республике Татарстан лидером спроса среди алкогольных напитков стала водка, рост ее продаж составил 3 процента по сравнению с 2016 годом. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

«Увеличивается ассортимент и коньяков, и винных, и шампанского, и слабоалкогольной продукции. Но если посмотреть долю водки, то она в общем объеме розничных продаж всей алкогольной продукции в Татарстане занимает 51,5 процента», — заявил он.

На втором месте идут вина и винные напитки — 30,1 процента, ликероводочные изделия — 9,6 процента, потом коньяки и коньячные напитки — 4,4 процента, и слабоалкогольная продукция заняла 0,6 процента, сообщил глава ведомства.

В 2017 году населению реализовано алкогольной продукции на 3 процента больше, чем в 2016 году. «В прошлом году нам удалось сохранить положительную тенденцию роста объемов продажи, начавшуюся с 2016 года», — отметил Жаудат Ахметханов.