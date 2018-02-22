В 2017 году доход от лицензирования алкоголя в бюджет РТ составил 80,6 млн рублей

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Доход в бюджет Республики Татарстан от лицензирования на розничную продажу алкогольной продукции в 2017 году составил более 80,6 млн рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

По лицензированию у нас было 1879 обращений за 2017 год, 160 раз мы отказали в выдаче по различным основаниям, от лицензирования мы принесли доход республике — госпошлину 80,625 млн рублей, сообщил глава ведомства. Кроме того, по его словам, 5 лицензий были аннулированы в несудебном порядке.

«Если раньше при выдаче лицензии мы смотрели через налоговую, если нет задолженности, то выдавали, то сейчас смотрим и по штрафам. Наличие штрафа является основанием для отказа в выдаче лицензии. Это очень хороший рычаг по 278 федеральному закону», — заявил он.