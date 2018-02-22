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Экономика и финансы

В 2017 году доход от лицензирования алкоголя в бюджет РТ составил 80,6 млн рублей

22 февраля 2018, 08:38

Госалкогольинспекция РТ за прошлый год получила порядка 1,9 тыс. заявлений на получение лицензии на розничную продажу алкоголя.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Доход в бюджет Республики Татарстан от лицензирования на розничную продажу алкогольной продукции в 2017 году составил более 80,6 млн рублей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов. 

По лицензированию у нас было 1879 обращений за 2017 год, 160 раз мы отказали в выдаче по различным основаниям, от лицензирования мы принесли доход республике — госпошлину 80,625 млн рублей, сообщил глава ведомства. Кроме того, по его словам, 5 лицензий были аннулированы в несудебном порядке.

«Если раньше при выдаче лицензии мы смотрели через налоговую, если нет задолженности, то выдавали, то сейчас смотрим и по штрафам. Наличие штрафа является основанием для отказа в выдаче лицензии. Это очень хороший рычаг по 278 федеральному закону», — заявил он.


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