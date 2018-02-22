США озвучили условия неразмещения крылатой ракеты морского базирования

(Казань, 22 февраля, «Татар-инфор»). США не будут размещать крылатую ракету морского базирования в ядерном оснащении, если Россия соблюдет условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики США Роберта Суфера.

Если Россия начнет вести переговоры по сокращениям ядерных тактических вооружений, то Вашингтону не придется размещать крылатые ракеты морского базирования, отметил Суфер, выступая на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Об этом говорится в ядерной доктрине США, добавил он.