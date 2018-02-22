Российским офицерам выдали защищенные секретные мобильники

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Российским офицерам, которые были допущены к самым секретным документам, начали выдавать отечественные защищенные мобильные телефоны М-663С «Атлас». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Производителем аппарата выступил ФГУП «Научно-технический центр «Атлас». Мобильное устройство стоимостью 115 тыс. рублей выполнено в металлопластиковом корпусе, с сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Также телефон оснащен цветным дисплеем и MP3-плеером.

Мобильный телефон выпускается партией порядка 100 штук в год, поэтому каждый экземпляр собирается вручную. На изготовление каждого аппарта уходит около четырех месяцев.

Устройство может выходить на зашифрованные линии военных российских коммуникаций через гражданские сотовые сети, включая заграничные. Предполагается, что это позволит более эффективно управлять войсками.