Небензя: Не стоит считать российские власти «режимом»

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попросил коллегу из США Никки Хейли не называть российские власти словом «режим». Об этом сообщает РИА Новости

«Хочу напомнить постпреду Хейли — в России не режим, а законно избранный Президент и назначенное Правительство. Я бы попросил в будущем американскую делегацию соблюдать хотя бы элементарные дипломатические приличия. Кстати, в Сирии тоже законное Правительство, нравится это кому-то или нет», — цитирует агентство Небензю, который выступил на заседании Совбеза ООН, посвященном уставу организации.

Также глава дипмиссии попросил представителей США в будущем соблюдать элементарные дипломатические приличия, добавив, что власти Сирии тоже являются законным правительством, «нравится это кому-то или нет».