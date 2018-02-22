Минниханов призвал челнинцев платить взносы в ГЖФ РТ и способствовать росту демографии

(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на XXIII заседании Городского совета Президент РТ Рустам Минниханов попросил предприятия исправно платить взносы в ГЖФ РТ и тем самым поддерживать рост демографии.

Набережные Челны в республиканском рейтинге занимает 21-е место по уровню обеспечения квадратными метрами на душу населения, что является поводом для мобилизации сил и достижения поставленных на этот год задач, сообщил руководитель Автограда Наиль Магдеев.

В прошлом году было введено в эксплуатацию 250 тысяч квадратных метров жилья. По программе социальной ипотеки заселено четыре жилых дома. В текущем году Челнам необходимо построить не менее 300 тысяч кв. метров жилья. Долю социального жилья при этом нужно увеличить, считает Магдеев.

«Для сведения — сегодня в очереди на получение жилья по программе социальной ипотеки стоят 3 тыс. 638 семей. В то же время, к сожалению, не все предприятия нашего города выполняют свои обязательства перед Государственным внебюджетным жилищным фондом. Что не совсем хорошо характеризует город. Тем более по программе социальной ипотеки мы получаем более одного миллиарда рублей в год на строительство жилья», — заметил глава Автограда.

Президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении также заострил внимание присутствующих на проблеме неплатежей в ГЖФ.

«У нас программа по социальной ипотеке реализуется в основном благодаря поддержке нефтяников и нефтехимиков. Но остальные тоже должны вносить посильную лепту в строительство социального жилья. Ведь на один вложенный рубль вы получаете многократно больше. Тем более, надо поддерживать молодые семьи. У нас наблюдается снижение демографических показателей на 14 процентов в последнее время. Как бы эта динамика дальше не пошла. Нужно проанализировать причины происходящего. Но можно предположить, что отсутствие собственного жилья играет не последнюю роль в этой социальной проблеме», — заметил Президент РТ.