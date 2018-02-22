Ученые назвали алкоголь основной причиной старческого слабоумия

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Потребление алкоголя в больших количествах заметно повышает риск раннего развития старческого слабоумия.

К соответствующему выводу пришли исследователи из Канады и Франции, статья которых опубликована в журнале The Lancet Public Health, передает РИА «Новости».

При анализе медицинских показателей 57 тыс. 353 пациентов французских больниц, у которых диагностировали раннюю деменцию, оказалось, что 38,9 процента из них имели серьезные проблемы с алкоголем, а еще 17,6 процента страдали от вызванных алкоголизмом расстройств.

В результате выяснилось, что более чем у половины (56,5 процента) больных с ранним старческим слабоумием была выявлена связь между потреблением спиртных напитков и ходом развития заболевания. Она наблюдалась в одинаковой степени как у мужчин, так и у женщин.

В связи с этим ученые обратили внимание на необходимость уменьшать потребление алкоголя населением и своевременно лечить страдающих алкоголизмом.