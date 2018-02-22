Рустам Минниханов вручит удостоверения к боевым орденам

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Удостоверения к четырем боевым орденам вручит сегодня на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева Президент Татарстана Рустам Минниханов. Документы к орденам получат дочери участников Великой Отечественной войны.

На сцене государственного большого концертного зала состоится торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника Отечества, сообщается на официальном сайте Правительства РТ.

Гостей торжества ожидает яркая концертная программа. Президент Татарстана поздравит ветеранов и всех собравшихся с двойным праздником – Днем защитника Отечества и 100-летием со дня образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В числе приглашенных будут и дочери трех участников Второй мировой войны. Заслуженные боевые ордена, не полученные их отцами в грозные 40-е, только сейчас нашли своих героев.

Удостоверения к ордену Красной Звезды и ордену Отечественной войны I степени за отца Савелия Антикова получит дочь – Лидия Лисицина. Валентина Филюшина и Флюра Мингалеева также за своих отцов – Николая Кальницкого и Идриса Мингалеева получат из рук Президента РТ удостоверения к орденам Красной Звезды.