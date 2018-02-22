ОКР выплатил Международному олимпийскому комитету 15 миллионов долларов

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

МОК ранее назвал выплату указанной суммы одним из условий, выполнение которых необходимо для восстановления членства ОКР в международной организации.

Сообщалось, что средства будут направлены для возмещения расходов на работу комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Кроме того, часть денег предполагалось потратить на создание независимой международной организации по допинг-тестированию.

Вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета России будет рассматриваться 24 февраля.

Источник французского агентства в связи с этим отметил, что инцидент с российским керлингистом Александром Крушельницким, в чьих допинг-пробах был обнаружен мельдоний, повлияет на решение Международного олимпийского комитета.