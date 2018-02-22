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Спорт

ОКР выплатил Международному олимпийскому комитету 15 миллионов долларов

22 февраля 2018, 01:32

Выплата денег является одним из условий восстановления в правах Олимпийского комитета России.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Олимпийский комитет России (ОКР) выплатил Международному олимпийскому комитету (МОК) 15 миллионов долларов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

МОК ранее назвал выплату указанной суммы одним из условий, выполнение которых необходимо для восстановления членства ОКР в международной организации.

Сообщалось, что средства будут направлены для возмещения расходов на работу комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Кроме того, часть денег предполагалось потратить на создание независимой международной организации по допинг-тестированию.

Вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета России будет рассматриваться 24 февраля.

Источник французского агентства в связи с этим отметил, что инцидент с российским керлингистом Александром Крушельницким, в чьих допинг-пробах был обнаружен мельдоний, повлияет на решение Международного олимпийского комитета. 


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