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Судебная система Татарстана подведет итоги работы в 2017 году

22 февраля 2018, 07:24

Рустам Минниханов примет участие в совещании председателей районных судов и представителей мировых судей РТ.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в совещании председателей, заместителей председателей районных (городских) судов и представителей мировых судей. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

Основными темами совещания станут подведение итогов работы судебной системы республики в 2017 году и обсуждение планов на предстоящий период.

С докладами выступят председатель Верховного Суда Татарстана Ильгиз Гилазов и начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. В завершение совещания Рустам Минниханов вручит государственные награды.

 


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