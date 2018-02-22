Судебная система Татарстана подведет итоги работы в 2017 году

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в совещании председателей, заместителей председателей районных (городских) судов и представителей мировых судей. Об этом сообщается на официальном портале Правительства РТ.

Основными темами совещания станут подведение итогов работы судебной системы республики в 2017 году и обсуждение планов на предстоящий период.

С докладами выступят председатель Верховного Суда Татарстана Ильгиз Гилазов и начальник Управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. В завершение совещания Рустам Минниханов вручит государственные награды.