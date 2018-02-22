Минниханов даст старт футбольным мастер-классам для учащихся ДЮСШ моногородов РФ

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель председателя Госкорпорации «Внешэкономбанк» сегодня дадут официальный старт футбольным мастер-классам для учащихся детско-юношеских спортшкол моногородов РФ, сообщается на сайте Правительства РТ.

Церемония пройдет в первой половине дня в крытом манеже казанского стадиона «Центральный». Ожидается, что Рустам Минниханов и Ирина Макиева не только поздравят участников, но и первыми ударят по футбольному мячу. Кто именно сделает пас, не сообщается.

Мастер-классы в Казани будут проходить до 24 февраля. В них принмают участие 180 юных футболистов, представляющих 38 моногородов России. Занятия проведут тренероы ЦСКА — Алексей Носников, Алексей Сафроненко и Николай Федчук.

Мастер-классы – часть масштабного проекта «1000 юных футболистов». До 26 февраля текущего года подобные мастер-классы кроме Казани состоятся еще в Тамбове, Екатеринбурге, Красноярске, Саранске и Томске. В них примут участие дети-футболисты из 212 моногородов страны.

Цель мастер-классов найти будущих футбольных звезд. Наиболее перспективные юные игроки в возрасте от 5 до 15 лет смогут продолжить обучение в ДЮСШ ЦСКА.