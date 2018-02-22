(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Лидер украинского политического движения «Рух новых сил», экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал в скором времени вернуться на Украину.

Политик на своей странице в Facebook’е прокомментировал принятое Госпогранслужбой Украины решение о запрете въезжать в страну, который будет действовать до 2021 года.

«Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», – написал Саакашвили, обвинив в своей высылке Президента Украины Петра Порошенко.

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму, в память о былых студенческих годах, я не злопамятный...» – добавил экс-президент Грузии (особенности пунктуации автора сохранены – прим. Т-и).

Михаил Саакашвили 12 февраля был задержан в Киеве и выслан из Украины в Польшу.