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Культура

Двенадцать студентов Челнов вышли в финал конкурса «Мисс и Мистер студенчество–2018»

22 февраля 2018, 06:14

Отборочный тур прошел в молодежном центре «Нур», на конкурс заявилось 8 юношей и 12 девушек.
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(Набережные Челны, 22 февраля, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Двенадцать студентов Набережных Челнов вышли в финал городского конкурса красоты и таланта «Мисс и Мистер студенчество–2018». Объединенный конкурс пройдет в этом году впервые.

Отборочный тур прошел в молодежном центре «Нур», на конкурс заявилось 8 юношей и 12 девушек. Все участники самопрезентовали себя и рассказали о своей студенческой жизни, а также продемонстрировали творческий номер. Участников оценивало жюри в составе главного специалиста управления культуры Альбины Шайхуловой, специалиста отдела по работе с молодежью Кристины Максимовой, директора молодежного центра «Нур» Полины Тряниной, председателя Городского студенческого совета Давида Арушаняна, руководителя модельного агентства OGA Models, «Мисс Татарстан-2012» Ольги Гайдабуры и «Сабан туе гузале - 2017», финалистки Республиканского конкурса «Татар кызы - 2017» Алии Файзуллиной.

Финал конкурса пройдет во Дворце культуры «КАМАЗ» 16 мая. С 26 февраля по 10 мая финалисты конкурса пройдут тренинги и мастер-классы, создадут и реализуют значимые социальные акции и проекты в рамках одного из направлений, предложенных оргкомитетом.

В рамках финала конкурса участникам предстоит пройти испытания: танцевальное дефиле, визитка-презентация, интерактив, творческий номер, дефиле в вечерних платьях, костюмах. В финале будут подведены итоги прохождения тренингов и мастер-классов, проведенных акций, проектов.


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