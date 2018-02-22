В Автограде на День защитника Отечества выступят звезды Татарстана

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в День защитника Отечества, 23 февраля, выступят звезды из Казани и Автограда.



Проект осуществляется при поддержке Министерства культуры РТ.



Перед публикой выступят Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ, Ильшат Хамадиев, вокальная группа «Ямьле», представители Набережночелнинского колледжа искусств.



Государственный ансамбль фольклорной музыки РТ известен далеко за пределами Татарстана, он был основан в 1999 году. Все члены коллектива профессионально поют, танцуют, играют на нескольких музыкальных инструментах. В их руках звучат гармонь, курай, кубыз и старинные инструменты, например, гусли, саз, сорнай, думбыра, ятаган.



Певец Ильшат Хамадиев много гастролирует. Недавно он побывал в Нурлатском районе, где вместе с лауреатами фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дал концерт.



Вокальный ансамбль «Ямьле» – постоянный участник мероприятий правительственного уровня, а также крупных концертов Казани, Москвы и Казахстана. Все солистки ансамбля окончили Казанский государственный университет культуры и искусств с отличием. Девушки являются обладательницами различных званий и титулов.