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Казанским школьникам в Национальном музее РТ вручат паспорта

22 февраля 2018, 04:35

Документы ребятам вручит заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Михаил Черепанов.
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(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Национальном музее Татарстана сегодня, 22 февраля, состоится торжественное вручение паспортов казанским школьникам, сообщает пресс-служба музея.

Документы ребятам вручит Михаил Черепанов – член-корреспондент Академии военно-исторических наук, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!», который Нацмузей РТ проводит в течение уже пяти лет. Ранее партнером музея выступало Управление Федеральной миграционной службы по РТ, а теперь им стало Управление по вопросам миграции МВД по РТ.

Проект нацелен на воспитание гражданской позиции у молодежи.


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