Казанским школьникам в Национальном музее РТ вручат паспорта

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). В Национальном музее Татарстана сегодня, 22 февраля, состоится торжественное вручение паспортов казанским школьникам, сообщает пресс-служба музея.
Документы ребятам вручит Михаил Черепанов – член-корреспондент Академии военно-исторических наук, заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Я – гражданин России! Мин – Татарстан баласы!», который Нацмузей РТ проводит в течение уже пяти лет. Ранее партнером музея выступало Управление Федеральной миграционной службы по РТ, а теперь им стало Управление по вопросам миграции МВД по РТ.
Проект нацелен на воспитание гражданской позиции у молодежи.