Экологи Татарстана нашли несанкционированную свалку на берегу Ноксы

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Ограничение свободного доступа к реке Ноксе и несанкционированное размещение отходов – сразу два нарушения на одном участке обнаружили экологи в Советском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Экологи установили, что расстояние от водного объекта до металлического забора составляет 11 м. Согласно Водному кодексу РФ, 20-метровая полоса земли вдоль береговой линии предназначается для общего пользования.

За забором инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ обнаружили еще одно нарушение. Там на площади в 42 кв. м находилась несанкционированная свалка железобетонных фрагментов.

Нарушители привлечены к ответственности по статьям 8.2. КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований») и 8.12.1 КоАП РФ («Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту»).