В этом году в Елабуге начнут строить речной порт

(Елабуга, 22 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге планируется начать строительство речного порта. Об этом в ходе отчетной сессии Совета Елабужского района заявил глава муниципалитета Геннадий Емельянов.

По словам докладчика, долгие поиски инвестора увенчались успехом. Проект будет реализовывать компания «Конт» из Санкт-Петербурга.

В этом году компания приступит к строительству причальной стенки общей длиной 96,5 м. Также, пояснил Емельянов, были проведены изыскания и выполнена корректировка проектно-сметной документации второй очереди берегоукрепления Камы и устья Тоймы Куйбышевского водохранилища. Общая стоимость проекта составляет 80 млн рублей.

«Нас нередко критикуют, что, мол, вы набережную построили, а ее смыло. Мы пока набережную не строим, набережная появится, когда мы завершим все берегоукрепительные работы. Работы проводятся в три этапа, мы выполнили только один этап (на 203 млн рублей), а остальные работы запланированы на ближайшие пять-шесть лет. И только после берегоукрепительных работ будем вместе с населением обсуждать, как произвести благоустройство набережной, она у нас будет очень большая: от Спасского собора можно будет прогуляться по ней до причальной стенки речного порта в Городище. Так что набережной мы пока не занимались, мы только создали маленький фундамент для предстоящих работ», – отметил Геннадий Емельянов.

Также глава района одной из важных задач этого года назвал работы по расширению рекреационной зоны на «Шишкинских прудах» для размещения транспорта во время проведения городских мероприятий.