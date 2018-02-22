Для «Птичьей столовой» в Набережных Челнах смастерили 1600 кормушек

(Казань, 22 февраля, «Татар-информ»). Участниками городской экологической акции по подкормке зимующих птиц «Птичья столовая» стали 2 тыс. школьников из Набережных Челнов. Ребята совместно с педагогами и родителями смастерили более 1600 кормушек, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Организатором экологической акции выступает детский эколого-биологический центр № 4 Набережных Челнов. Ученики школ развесили большинство кормушек для птиц в жилых микрорайонах и парках города. Оставшуюся часть они установят на улицах до середины марта.

Природоохранная акция для ребят «Птичья столовая» в Набережных Челнах проходит ежегодно. Специалисты Прикамского управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ уверены, что это мероприятие формирует у молодых людей бережное отношение к окружающей среде и учит детей работать в одной команде.